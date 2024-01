Australian Open, il programma del 21 gennaio: italiani in campo, orari e diretta tv

SportFair

Domenica 21 gennaio al via gli ottavi di finale degli Australian Open. Programma interessante quello di domani che vedrà, già nella tarda notte italiana, in campo Novak Djokovic contro Mannarino alle 03:30, in contemporanea con Fritz-Tsitsipas. Alle 06:00 del mattino si punta la sveglia per Jannik Sinner: il tennista azzurro affronta il russo Khachanov, numero 15 al mondo. Alle 09:00 in campo De Minaur contro Rublev.

Nessuna italiana in campo domenica nel circuito WTA. Al femminile si parte alle 02:00 con Frech-Gauff. Alle 03:00 in contemporanea Anisimova-Sabalenka e Kostyuk-Timofeeva. Chiude il programma Andreeva-Krejcikova alle 05:30.

Australian Open: i match ATP del 21 gennaio

03:30 – Djokovic-Mannarino

03:30 – Fritz-Tsitsipas

06:00 – Sinner -Khachanov

-Khachanov 09:00 – De Minaur-Rublev

Australian Open: i match WTA del 21 gennaio

02:00 – Frech-Gauff

03:00 – Anisimova-Sabalenka

03:00 – Kostyuk-Timofeeva

05:30 – Andreeva-Krejcikova

Dove vedere i match degli Australian Open in TV

Le partite degli Australian Open saranno visibili sui canali Eurosport di Sky, Dazn, Tim Vision e sulla piattaforma Discovery +.