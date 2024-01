Australian Open, il programma del 18 gennaio: orari, italiani in campo e diretta tv

SportFair

Prosegue lo spettacolo degli Australian Open sui campi in cemento di Melbourne. Tutto pronto per la quarta giornata di match che si terrà giovedì 18 gennaio. Come di consueto, si parte nella tarda notte italiana. E a proposito di Italia, ci saranno ben 5 tennisti azzurri in campo.

Due scontri proibitivi al maschile. All’una di notte Zeppieri affronta Norrie, qualche ora dopo Sonego dovrà affrontare lo spagnolo Alcaraz. Più chance al femminile. Trevisan affronta Dodin, Paolini la tedesca Maria, per Cocciaretto c’è Navarro.

Australian Open, gli italiani in campo giovedì 18 gennaio

ATP

01:00 – Norrie-Zeppieri

03:30 – Sonego-Alcaraz

WTA

02:30 – Dodin-Trevisan

03:00 – Maria-Paolini

04:30 – Navarro-Cocciaretto

Dove vedere i match degli Australian Open in TV

Le partite degli Australian Open saranno visibili sui canali Eurosport di Sky, Dazn, Tim Vision e sulla piattaforma Discovery +.