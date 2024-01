Australian Open – Paolini, che peccato! Ai quarti di finale ci va Kalinskaya

SportFair

Niente da fare per Jasmine Paolini agli Australian Open. La tennista azzurra, che ha raggiunto lo splendido traguardo degli ottavi di finale dello slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne, non è riuscita a superare questa mattina Kalinskaya.

Un match sottotono per la tennista italiana numero 31 al mondo. Jasmine Paolini non è riuscita a gestire bene il match, cedendo alla sua avversaria, la russa Kalinskaya, 75ª del ranking WTA.

La sfida è terminata dopo un’ora e 19 minuti di gioco, col punteggio di 6-4, 6-2. Kalinskaya vola quindi ai quarti di finale degli Australian Open, dove affronterà la vincente del match Zheng-Dodin.