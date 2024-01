Australian Open, non solo Sinner! Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

SportFair

Gli appassionati italiani di tennis sognano ad occhi aperti. Jannik Sinner ha battuto ieri Rublev staccando il pass per le semifinali dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne, ma non è l’unico.

Nella notte, infatti, una coppia italiana ha trionfato, assicurandosi un posto nelle semifinali degli Australian Open. Stiamo parlando di Bolelli e Vavassori, che avanzano nel doppio maschile.

Gli azzurri hanno avuto la meglio sulla coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz, ottava testa di serie, col punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco e nel penultimo atto, in programma domani, affronterà Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer.