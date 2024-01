Australian Open, non c’è pace per Berrettini: l’azzurro si ritira

SportFair

Non c’è pace per Matteo Berrettini. Il tennista italiano, ex numero 6 al mondo, che non gioca una partita dallo scorso US Open, quando si ritirò al secondo turno per un problema alla caviglia, alza nuovamente bandiera bianca.

Il romano, che già qualche giorno fa aveva rinunciato al torneo di esibizione del Kooyong Classic, ha deciso di ritirarsi dal primo Slam dell’anno, saltando quindi gli Australian Open.

Berrettini, che nei giorni scorsi si era allenato con Tsitsipas, che avrebbe dovuto incontrare al primo turno dello Slam, non scenderà in campo a causa di un infortunio al piede destro. Al suo posto giocherà Zizou Bergs.