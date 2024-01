Australian Open, la favola di baby Andreeva: a 16 anni asfalta la n° 6 al mondo

SportFair

Baby Andreeva continua a sorprendere il mondo intero e stabilire nuovi record. A soli 16 anni, la tennista russa dovrebbe gareggiare nel torneo junior degli Australian Open e invece sta facendo faville in quello delle ‘grandi’ dello Slam australiano, battendo le migliori al mondo.

Andreeva ha battuto nella notte Ons Jabeur, numero 6 al mondo, liquidandola in soli 54 minuti con un 6-0, 6-2, staccando così il pass per il terzo turno degli Australian Open.

Andreeva stupisce ed è la più giovane giocatrici ad aver battuto una top-10 agli Australian Open, superando il suo idolo Jabeur, che come lo scorso anno esce di scena dallo Slam australiano al secondo turno.

La gioia di Andreeva

“Affrontarla (Jabeur) era uno dei miei sogni, perché mi piace molto il suo modo di giocare. Lei mi ispira. Quindi significa molto vincere questa partita “, ha detto in conferenza stampa Andreeva, che considera la sua rivale “molto gentile” . “Dopo la partita è venuta da me e mi ha augurato buona fortuna. So solo che lei è quella che è e non cambia mai. Questo è quello che mi piace di lei “, ha aggiunto Mirra, che l’anno scorso ha perso la finale junior in Australia contro la sua connazionale Alina Korneeva. “Per una settimana ho rivisto la partita nella mia testa e ho pensato: ‘Avrei dovuto cambiare questo e quello‘“ .

“Sono più matura adesso, l‘anno scorso avevo 15 anni, ora 16. Ho deciso di godermelo, perché era la Rod Laver Arena e stavo giocando contro una persona che mi piace. Non credo di aver realizzato qualcosa di incredibile, quindi ho ancora tempo per farlo. A volte, quando sono a letto, penso troppo, ma la mattina dopo sto benissimo. Voglio dire, ho 16 anni. Perché devo pensare alla classifica? Il mio obiettivo è andare sempre più in alto. Cerco di non pensare a questo e solo al tennis”, ha concluso.