Australian Open, Medvedev incorona Sinner: “te lo meriti, vincerai altri Slam”

SportFair

Una finale storica. Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open, primo torneo Slam della sua carriera ed è diventato il primo italiano a trionfare sul cemento di Melbourne. Sconfitto in finale Daniil Medvedev: il russo, avanti di due set, è stato rimontato da Sinner fino al 3-2 finale. Gli era già successo contro Nadal nel 2022.

Australian Open, le dichiarazioni di Medvedev dopo la finale

“Mi complimento con Sinner. Te lo meriti, sei cresciuto, hai lottato, stai vincendo tanti tornei. Ci siamo incontrati in tante finali, sono certo che questa non sarà l’ultima finale Slam che farai. Cercherò di vincere la prossima partita, ne hai vinte 3 di fila. – ha dichiarato Medvedev – Ringrazio il mio team, mi supportano ogni giorno e ogni notte. Ci sono state notti molto lunghe… ringrazio tutte le persone presenti nle mio angolo. Purtroppo non ce l’ho fatta, cercherò di farcela la prossima volta per tutti voi. Ringrazio gli amici di tutto il mondo che mi hanno sostenuto. È doloroso perdere in finale… forse è meglio che perdere prima (ride). Voglio sempre vincere, dovrò lottare ancora di più, ma sono orgoglioso: ce la metterò tutta la prossima volta“.