Australian Open, la gioia incontenibile di Bolelli e Vavassori: le dichiarazioni degli azzurri

L’Italia del tennis sogna in grande e lo fa non solo grazie a Jannik Sinner, in semifinale agli Australian Open. In attesa della grande sfida tra l’altoatesino ed il numero 1 al mondo Novak Djokovic, due italiani hanno già staccato il pass per una finalissima a Melbourne.

Stiamo parlando di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno trionfato oggi in semifinale, assicurandosi un posto nella finale del torneo di doppio di sabato.

La gioia incontenibile di Bolelli e Vavassori

Felici ed emozionati, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, la terza coppia italiana ad aver raggiunto una finale Slam nel doppio, hanno commentato così il loro traguardo.

“E’ uno dei momenti più felici della mia vita, amo questo torneo, fantastico essere in finale. E’ uno dei tornei che ho sempre guardato e sognato quando ero bambino, sono qui con mio padre e il mio team ed è una gioia per tutti quelli che mi hanno seguito”, ha affermato Vavassori dopo il successo.

“E’ stata una partita molto dura, abbiamo iniziato bene nel primo set e poi loro hanno alzato il livello nel secondo. Abbiamo lottato su ogni palla fino alla fine, dopo quell’incredibile game sul 5-4 siamo rimasti concentrati. Per me è la seconda finale della carriera, la prima con Andrea. Lui ha 27 anni, io 38, è un gran ragazzo, ha iniziato a giocare molto bene l’anno scorso. In ogni partita abbiamo migliorato il nostro livello“, ha aggiunto Bolelli, che nel 2015 ha vinto l’Australian Open in coppia con Fognini.

“Abbiamo tutti una buona relazione tra di noi, questa vittoria è anche per loro. Cercheremo di giocare la nostra finale al meglio e speriamo che Jannik (Sinner, ndr) riesca a vincere la sua semifinale“, ha dichiarato ancora Vavassori parlando dei tennisti italiani e degli ottimi risultati degli ultimi mesi.

Non poteva mancare infine un commento sugli avversari della finale di sabato, l’indiano Bopanna e dall’australiano Ebden, n.2 del seeding: “sono fortissimi, l’anno scorso erano a Torino, Bopanna ha enorme esperienza. Cercheremo di giocare il nostro tennis e di godercela“, ha concluso Bolelli.