Australian Open, la favola di Cobolli finisce ai 16esimi: De Minaru piega l’azzurro

Si interrompe ai 16esimi di finale la favola di Flavio Cobolli agli Australian Open 2024. Il tennista romano, numero 100 al mondo, nulla ha potuto contro un forte De Minaur. Il padrone di casa, numero 10 del ranking ATP, supportato dal pubblico australiano, ha trionfato in tre set, in poco più di due ore.

Il match è terminato col punteggio di 6-3, 6-3, 6-1. Cobolli esce comunque a testa alta: il giovane tennista romano ha fatto sognare l’Italia intera con le sue imprese nei primi due turni dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne, e ha ben figurato anche oggi contro De Minaur. L’australiano stacca il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderà il vincente del match Korda-Rublev.