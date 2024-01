Australian Open, clamoroso errore di un ball boy: il bellissimo gesto di fair play di Kovacevic | VIDEO

SportFair

Prosegue lo spettacolo degli Australian Open 2024. Nella giornata di ieri Sinner e Cobolli hanno staccato il pass per il terzo turno dello Slam australiano, ma è quanto accaduto nel match tra Khachanov e Kovacevic ad aver fatto il giro del web.

Il tennista russo è esploso contro l’arbitro dopo un errore clamoroso di un ball boy. Il raccattapalle ha fermato la palla, che sarebbe finita chiaramente fuori dal campo, prima che rimbalzasse a terra.

Visto l’errore del giovane, l’arbitro ha chiesto di rigiocare il punto, come da regolamento, facendo infuriare Khachanov, che invece voleva il punto assegnato a suo favore considerando che la palla non sarebbe tornata in gioco se non fosse stata fermata erroneamente dal raccattapalle. “E’ fuori!“, ha esclamato Khachanov. “Dove sono le regole? Dove sono le regole?“, ha aggiunto. L’arbitro ha spiegato al russo che il raccattapalle avrebbe dovuto lasciar rimbalzare la palla. “Non importa. No!“, ha aggiunto indignato Khachanov. Il gesto di fair play di Kovacevic Dopo il confronto tra Khachanov e l’arbitro, Kovacevic ha deciso di intervenire e compiere un gesto di estrema sportività in un momento importante del match. Il tennista statunitense ha detto all’arbitro che avrebbe concesso il punto al suo avversario, sapendo che meritava di perderlo. “Gli stai dando il punto? Non mi è permesso farlo a meno che non conceda“, ha affermato l’arbitro. Khachanov ha apprezzato il gesto di Kovacevic ma ha comunque continuato all’arbitro: “Mostramelo dopo nelle regole“. “Signore e signori, anche se la palla non è rimbalzata in campo, il signor Kovacevic ha concesso il punto al signor Khachanov“, ha concluso il giudice di sedia. Superb sportsmanship from Aleksander Kovacevic 👏#AusOpen pic.twitter.com/oQbI5ghPAj — Eurosport (@eurosport) January 17, 2024