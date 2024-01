Australian Open, Jannik Sinner è di un altro pianeta! Khachanov ko in 3 set, l’azzurro ai quarti

SportFair

Che spettacolo questo Jannik Sinner! Gli appassionati di tennis, italiani e non solo, sono estasiati ogni volta che l’altoatesino scende in campo. L’azzurro, numero 4 al mondo, sta dimostrando il suo grande talento giocando uno splendido tennis, in un inizio di stagione impeccabile.

Sinner ha affrontato questa mattina Khachanov nel match valido per gli ottavi di finale degli Australian Open, aggiudicandosi la vittoria in tre set. Una sfida affatto facile per l’altoatesino, che ha mantenuto alta la concentrazione senza perdere di vista il suo obiettivo, vincendo il match.

La partita è finita col punteggio di 6-4, 7-5, 6-3 dopo due ore e 35 minuti di gioco. Sinner stacca il pass per i quarti di finale dello slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne e attende ora di sapere chi tra Rublev e De Minaur sarà il suo prossimo avversario.

Le parole di Sinner a fine match

“Era da un po’ che non ci affrontavamo, ma lui ha giocato una partita dura, è un giocatore incredibile, mentalmente e fisicamente, grazie al pubblico, è una gioia giocare davanti a voi. Ogni partita ha una sua storia, oggi ho vinto e sono molto contento, abbiamo un tennis abbastanza simile, colpiamo abbastanza piano tutti e due sembra una partita di ping pong, certe volte cerco di variare e sono felice.

cerco di rimanere calmo, cerco di far vedere poco le emozioni, specialmente quando ho giocato un punto bene ma l’ho perso, metto su la faccia da poker. Amo giocare a tennis, ma mi piace anche molto vedere le partite, sono un gran fan del tennis, qui il pubblico è molto importante quindi se dovesse vincere Alex (De Minaur) l’atmosfera sarà diversa rispetto ad oggi, ma fa parte del gioco, quando gioco in Italia è ancora diverso. Ma cercherò di divertirmi“, queste le parole dell’altoatesino a fine partita.