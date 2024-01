Australian Open, inizia il 2° turno: in campo Sinner, gli orari dei match degli azzurri e dove vederli in tv

SportFair

Inizia nella notte il secondo turno degli Australian Open 2024. Sono 9 gli italiani (uomini e donne), che hanno staccato il pass per i 32esimi dello Slam australiano in corso sui campi in cemento di Melbourne, stabilendo un nuovo record italiano.

Nella notte tornerà in campo Sinner, numero 1 azzurro, che sfiderà De Jong per un pass per il 3° turno. L’altoatesino, però, non sarà l’unico italiano in campo, prima di lui ci sarò Cobolli. Più tardi, poi, scederanno in campo anche Musetti e Arnaldi.

In campo domani anche Rublev, Tsitsipas e Djokovic. Per quanto riguarda le donne domani nessuna azzurra scenderà in campo.

Gli orari degli azzurri in campo domani

01.00 Kotov-Cobolli

02.00 Sinner-De Jong

02.30 Musetti-Cerundolo

03.30 De Minaur-Arnaldi

Dove vedere le partite in tv

Le partite degli Australian Open saranno visibili sui canali Eurosport, visibili sulla piattaforma Discovery+ ma anche su Dazn, Sky e Tim Vision.