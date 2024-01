Australian Open, Flavio Cobolli dedica la vittoria a De Rossi: l’esultanza | VIDEO

SportFair

Flavio Cobolli sta vivendo la sua favola agli Australian Open 2024. Il 21enne azzurro, nato a Firenze ma cresciuto a Roma, ha staccato oggi il pass per il terzo turno dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne.

Appassionatissimo di calcio, Cobolli ha un passato da calciatore. Da ragazzino, infatti, si allenava nelle giovanili della Roma, la sua squadra del cuore, ed è stato poi costretto a scegliere tra calcio e tennis, preferendo il secondo.

Cobolli, che nelle giovanili ha segnato un gol nel derby contro la Lazio, avrebbe potuto avere una splendida carriera nel calcio, ne era sicuro Bruno Conti, che le ha provate tutte per convincere il giovane a scegliere il pallone anzichè la racchetta, ma “giocando a calcio non provavo emozioni forti come a tennis“.

La passione per il calcio è comunque rimasta: Cobolli è un tifosissimo della Roma e in questi giorni di addii e ritorni, non sono mancate le sue reazioni, sui social ma anche in campo.

La dedica a De Rossi

Al termine della sfida di questa notte contro Kotov, Cobolli ha esultato omaggiando Daniele De Rossi, nuovo allenatore della Roma dopo l’esonero di Mourinho, ha alzato la maglietta accarezzando il suo tatuaggio “sei tu l’unica mia sposa, sei tu l’unico mio Amor”, la frase che De Rossi aveva sulla sua fascia da capitano quando era un giocatore giallorosso.

La spiegazione di Cobolli

“Non sapevo cosa fare. Ero molto stanco e l’arrivo di De Rossi mi ha messo un po’ in difficoltà. Allora non so se l’avete notato, ma ho solo alzato la maglietta perché avevo la fascia da capitano e mi sono tenuto il resto dell’esultanza un po’ per me. Non sono riuscito ad esternare bene l’emozione”, ha spiegato a fine match.

“Ho sempre detto che De Rossi è il mio idolo calcistico. Volevo fargli un in bocca al lupo e dedicargli questa vittoria. Ovviamente viene dopo la mia fidanzata, ma è per lui e per Edoardo Bove“, ha aggiunto.

