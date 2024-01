Australian Open, sfuma in finale il sogno azzurro di Bolelli e Vavassori: Bopanna-Ebden campioni nel doppio

SportFair

La prima finale con italiani in campo degli Australian Open 2024 finisce con un risultato amaro per i tifosi azzurri. In attesa della sfida attesissima di domani mattina tra Sinner e Medvedev, valida per il titolo maschile degli Australian Open, oggi a Melbourne sono scesi in campo Vavassori e Bolelli, per la finale di doppio.

Gli azzurri hanno fatto i conti con Bopanna ed Ebden, in un match complicato e sofferto. La coppia italiana ha lottato fino alla fine, in una partita ad alto livello, con pochi gravi errori e tanta solidità, ma a spuntarla, dopo un’ora e 39 minuti di gioco, sono Bopanna ed Ebden.

La sfida è terminata col punteggio di 7-6, 7-5. Gli azzurri escono comunque a testa alta dopo un percorso da applausi in Australia.