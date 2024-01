Australian Open, Errani subito out: Paolini al 2° turno

SportFair

Se nel tabellone maschile tutti gli azzurri finora in gara, escluso Berrettini, ritiratosi, hanno ottenuto vittorie, accedendo al secondo turno dello Slam australiano, in quello femminile non è accaduta la stessa cosa. Nella notte italiana sonos cese in campo due italiane: Errani è stata eliminata all’esordio, mentre Paolini ha conquistato un’importante vittoria

Sara Errani, 101 del ranking WTA, ha ceduto in due set a Hunter: la sfida è terminata dopo un’ora e 30 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-3.

Sorride invece Jasmine Paolini 31ª al mondo: l’azzurra ha eliminato Shnaider in un’ora e 11 minuti di gioco, con un secco 2-0. La sfida è terminata col punteggio di 6-3, 6-4. Paolini vola dunque al secondo turno, dove sfiderà la tedesca Maria T.