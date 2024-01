Australian Open, le danno una birra da autografare ma lei la… beve: il gesto di Emma Navarro diventa virale | VIDEO

SportFair

Gli Australian Open stanno regalando spettacolo puro con le prestazioni in campo degli atleti di tutto il mondo e qualche colpo di scena. A far parlare non sono solo le giocate dei campioni del tennis, ma anche alcuni episodi extra-sportivi, davvero sorprendenti.

A lasciare senza parole è stato il gesto di Emma Navarro, che ha celebrato in maniera insolita la sua vittoria contro Cocciaretto. Al termine del match di ieri, la 22enne newyorkese, che ha staccato il pass per il terzo turno dello Slam australiano, ha accettato una bottiglia da un tifoso.

Mentre festeggiava con i fan alla Kia Arena, la numero 26 del mondo ha ricevuto una bottiglia di birra da autografare.

Emma Navarro e la bottiglia di birra

Prima di firmare la bottiglia, Emma Navarro ha sorpreso tutti con un gesto insolito: la tennista ha bevuto un sorso del drink, facendo impazzire tutti i tifosi presenti in tribuna, ma anche quelli che hanno assistito da casa.

Sui social il video è diventato presto virale e con questo gesto Emma Navarro ha fatto innamorare davvero tanti utenti.

Emma Navarro giocherà il terzo turno di uno Slam per la prima volta nella sua carriera: “non so se riesco a esprimere a parole l’emozione, ma ci sono voluti molti anni per realizzarla. Ho giocato davvero un buon primo set, poi ho lasciato che i nervi prendessero un po’ la meglio nel secondo set. Essere qui adesso è davvero pazzesco“, ha dichiarato a fine match. Nella prossima partita sfiderà Yastremska.