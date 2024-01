Australian Open, Djokovic preso di mira dagli spettatori: “vaccinati” | VIDEO

SportFair

Novak Djokovic è ai quarti di finale degli Australian Open. Il tennista serbo, numero 1 al mondo ha superato oggi Mannarino con estrema facilità, ma è un episodio avvenuto nel match precedente, contro Etcheverry a far discutere.

Djokovic che ai 32esimi ha eliminato il padrone di casa Popyrin, è stato preso di mira dal pubblico australiano, che non lo ha risparmiato. Djokovic, che qualche giorno fa ha invitato un tifoso a scendere per “dire le cose in faccia”, è stato anche incitato da un tifoso a vaccinarsi. “Vaccinati amico”, ha affermato uno spettatore riferendosi alla scelta del tennista serbo di non vaccinarsi contro il Covid-19, scelta che ha portato alla sua deportazione dall’Australia nel 2022 e poi al suo divieto di entrare in America fino all’anno scorso.

La reazione di Djokovic questa volta è stata più contenuta: il 24 volte campione Slam ha poi allungato il collo, ha girato la racchetta tra le mani e poi è tornato sulla linea asciugandosi il sudore. Djokovic ha messo a tacere il tifoso con l’ace della vittoria.

