Australian Open, Djokovic-Sinner: cosa dicono i precedenti? Il trend che può portare alla consacrazione

L’attesa è quasi finita. Nella tarda notte italiane Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open 2024. In palio c’è il pass per la finalissima del torneo contro il vincente dell’altra semifinale, quella fra gli ‘outsider’ Medvedev e Zverev. Una nuova pagina di una rivalità recente, ma molto elettrizzante, è pronta per essere scritta.

Australian Open, Djokovic-Sinner: come arrivano i due alla semifinale

Novak Djokovic arriva in semifinale da numero 1 al mondo e grande favorito per la vittoria finale del torneo. Come potrebbe non essere altrimenti? Il campione serbo ha vinto gli Australian Open per 10 volte e tecnicamente non perde dal 2018 (ha vinto dal 2019 al 2023, nel 2022 gli è stato impedito di partecipare, causa restrizioni Covid, ndr).

Pur avendo accusato un problema al polso, è riuscito a battere nell’ordine Prizmic, Popyrin, Etcheverry, Mannarino e Fritz lasciando un set per strada contro i primi due e contro l’ultimo avversario.

Per Jannik Sinner è stato, fin qui, un percorso netto nel main draw del primo Slam stagionale del 2024. Il numero 4 al mondo ha superato van de Zandschulp, De Jong, Baez, Khachanov e Rublev tutti per 3 set a 0.

Djokovic-Sinner: i precedenti in carriera

Fra Djokovic e Sinner ci sono stati già 6 precedenti in carriera. Il tennista serbo è avanti per 4 vittorie a 2, ma l’italiano ha vinto 3 degli ultimi 3 match disputati (4 se includiamo anche il doppio di Coppa Davis). Va sottolineato anche un aspetto importante: mentre Djokovic è sempre stato al top della sua carriera, una carriera da GOAT del tennis, Sinner si è scontrato contro il serbo ancora ben lontano dalla propria maturità fisica e tennistica.

Il primo scontro fra i due è datato 2021, sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: Djokovic si impone 6-4 / 6-2. Poi arrivano i due confronti in uno Slam, entrambi a Wimbledon nel 2022 Sinner sfiora l’impresa, vince 5-7 / 2-6 i primi due set, poi si arrende alla rimonta del serbo 6-3 / 6-2 / 6-2. Nel 2023 Nole si impone 6-3 / 6-4 / 7-6. Un aspetto, quello dei 5 set, da non trascurare.

A fine 2023 arriva la prima vittoria di Sinner: alle ATP Finals di Torino, sospinto dalla bolgia del PalaAlpitour che ha fatto parecchio arrabbiare Nole, il tennista italiano si è imposto 7-5 / 6-7 / 7-6. Torneo dall’epilogo, purtroppo, amaro: rematch in finale fra i due con vittoria del trofeo per Djokovic (6-3 / 6-3).

Dolcissima rivincita in Coppa Davis: Sinner batte Djokovic 6-2 / 2-6 / 7-5 nel singolare e tiene in vita l’Italia, poi si ripete in coppia con Sonego contro lo stesso Djokovic e Kecmanovic regalando all’Italia la finalissima contro l’Australia che porterà al trionfo.

Tutte le volte che Djokovic e Sinner si sono affrontati

2021 – Sedicesimi di finale Masters 1000 Montecarlo: Novak Djokovic batte Jannik Sinner 6-4, 6-2

2022 – Quarti di finale Wimbledon: Novak Djokovic batte Jannik Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2

2023 – Semifinale Wimbledon: Novak Djokovic batte Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4)

2023 – Round robin ATP Finals: Jannik Sinner batte Novak Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2).

2023 – Finale ATP Finals: Novak Djokovic batte Jannik Sinner 6-3, 6-3

2023 – Semifinale Coppa Davis: Jannik Sinner batte Novak Djokovic 6-2, 2-6, 7-5