Australian Open, Djokovic è il primo semifinalista: Fritz ko in 4 set

SportFair

E’ Novak Djokovic il primo semifinalista del torneo maschile degli Australian Open. Dopo la vittoria di Gauff nel femminile, a seguito di oltre tre ore di battaglia contro Kostyuk, il numero 1 al mondo ha sfidato Fritz, 12° nel ranking ATP.

Il tennista serbo è riuscito a staccare il pass per le semifinali dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne, battendo lo statunitense in 4 set. La sfida è terminata col punteggio di 7-6, 4-6, 6-2, 6-3.

Dopo un inizio combattuto, Djokovic ha imposto il suo gioco, aggiudicandosi senza troppe complicazioni gli ultimi due set del match, conquistando così la vittoria. Il numero 1 al mondo attende adesso di sapere chi tra Sinner e Rublev sarà il suo prossimo avversario.