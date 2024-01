Australian Open, Djokovic furioso: “scendi e dimmelo in faccia se hai il coraggio” | VIDEO

Novak Djokovic prosegue il suo percorso agli Australian Open, dove oggi ha ottenuto la sua 30ª vittoria consecutiva dello Slam. Un successo, quello contro Popyrin, sudato. Il match di oggi, infatti, non è stato affatto facile per il numero 1 al mondo, che ha trionfato dopo quattro set, dovendo fare i conti anche col tifo del pubblico australiano.

Durante il match Djokovic è stato fischiato e non solo. Il pubblico di casa ha supportato il tennista australiano, inveendo contro il serbo, che ad un certo punto non ci ha visto più dalla rabbia.

Djokovic ha risposto ad un tifoso che lo ha insultato. Con tono di sfida il tennista serbo ha affermato “se sei coraggioso vieni qui e dimmelo in faccia“.

“Il pubblico oggi non è stato corretto, faceva rumore mentre servivo. Ma bisogna convivere anche con queste cose“, ha aggiunto poi a fine match. “Mi sono state dette tante cose, soprattutto da quell’angolo, mi è stato detto di tutto e ad un certo punto ne ho avuto abbastanza e gli ho detto di venire a dirmelo in faccia“, ha aggiunto in conferenza stampa.

“Don’t poke the bear” 👀

Novak Djokovic responds to a member of the crowd looking to get under his skin 🍿 pic.twitter.com/1S9wQxwemg

— Eurosport (@eurosport) January 17, 2024