Australian Open, Djokovic e gli abbracci agli alberi: siparietto con Kyrgios, “devi restare a testa in giù per 33 minuti” | VIDEO

Novak Djokovic è il primo semifinalista degli Australian Open 2024. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, ha superato oggi lo statunitense Fritz in 4 set e attende adesso di sapere chi tra Sinner e Rublev sarà il suo prossimo avversario.

Al termine della partita Djokovic ha risposto alle domande di Nick Kyrgios nell’intervista in campo. I due hanno parlato anche di un gesto molto curioso del serbo: “abbracciare gli alberi”, il segreto di Novak per far bene in Australia.

Il serbo abbraccia un albero in particolare e Kyrgios gli ha chiesto di svelare il suo segreto: “negli ultimi 15 anni abbiamo avuto un rapporto speciale. Sono entrato in contatto con lui. Mi piacevano le sue radici, i suoi rami e tutto il resto. Così anni fa ho iniziato ad arrampicarmici sopra, tutto qua. Per Melbourne avere un parco del genere in mezzo alla città è un tesoro incredibile“, ha dichiarato il serbo.

“Ti mostrerò l’albero. Ma non puoi dire a nessuno dov’è. Questo è un grande segreto. Una volta arrivato devi toglierti le scarpe, arrampicarti sul punto più alto e restare appeso a testa in giù su uno dei rami più alti per 33 minuti e 3 secondi. Allora vincerai uno Slam”, ha aggiunto.

If you see someone in the Royal Botanic Gardens hanging upside down from a tree in the near future, at least you’ll know why! 😂@djokernole • @NickKyrgios • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/70LBRWLP3C — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2024