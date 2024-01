Australian Open – Cocciaretto, il sorriso dopo il ‘periodaccio’: “sono stata ricoverata in Cina”

SportFair

Debutto col sorriso per Elisabetta Cocciaretto agli Australian Open: la tennista italiana ha vinto all’esordio contro Lulu Sun, staccando il pass per il secondo turno dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne.

Una vittoria importante, che arriva dopo un periodo difficile per Cocciaretto, come da lei stessa raccontato in conferenza stampa.

Il ricovero in Cina

“Lo scorso ottobre in Cina sono stata ricoverata in ospedale per una infezione batterica, per qualcosa che ho bevuto o mangiato, e ci ho messo un po’ a riprendermi. Ho ripreso ad allenarmi con continuità a dicembre, e ho deciso di giocare due 125 per mettere un po’ di match nelle gambe. E’ stato un periodaccio, sono contenta di essermi ripresa completamente, ma ovviamente dovrò avere un po’ di pazienza. Sono venuta qui consapevole che ci metterò ancora un po’ di tempo, ma so che piano piano giocherò sempre meglio“, ha affermato l’azzurra.

“L’esperienza mi ha dato forza, ero a terra, con le difese immunitarie a terra. Il Team Italia mi ha aiutato, mi hanno curato benissimo, con affetto e competenza, e da lì ho ritrovato sempre più forza. Non mi era mai accaduto di perdere una partita come quella con Putintseva ad Hobart anzi, mi è sempre accaduto il contrario, di ribaltare partite impossibili. Ma è stata una partita utile, mi ha insegnato che fino alla stretta di mano non è mai finita. Dopo la partita ero dispiaciutissima, ero nera, ma ho cancellato subito e mi sono detta ‘allenati meglio per far bene a Melbourne’”, ha concluso Cocciaretto, che al secondo turno sfiderà la numero 27 al mondo Emma Navarro.