Australian Open, super Cobolli! Kotov battuto in 4 set

Continua la favola di Flavio Cobolli agli Australian Open! Dopo l’impresa al primo turno del giovane tennista romano, è arrivata oggi una nuova vittoria. Cobolli, numero 100 del ranking ATP, ha superato oggi Kotov, 65° al mondo.

Una sfida intensa, terminata dopo quattro set e tre ore e 16 minuti di gioco. Cobolli ha trionfato per 3-1 col punteggio di 7-5, 6-3, 5-7, 6-2, staccando il pass per il terzo turno dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne. Ai 16esimi De Minaur farà i conti col top 10 De Minaur, che oggi ha avuto la meglio su Arnaldi.