Australian Open: Camila Giorgi eliminata, sorridono Trevisan e Cocciaretto

Se nel tabellone maschile gli azzurri finora scesi in campo sono riusciti tutti a staccare il pass per il secondo turno degli Australian Open, quello femminile ha perso già alcune azzurre. Oggi è stato il turno di Camila Giorgi, eliminata da Azarenka dopo una battaglia di tre set: l’azzurra, numero 53 del ranking WTA, ha tentato la rimonta, ma sul finale la sua avversaria ha avuto la meglio. La sfida è terminata dopo due ore e mezza col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3.

Sorridono invece Cocciaretto e Trevisan: entrambe le azzurre sono riuscite a portare a casa una splendida vittoria e accedere al secondo turno dello Slam in corso sui campi in cemento di Melbourne. Cocciaretto, 66ª al mondo, ha liquidato la sua avversaria Sun in due set: il match è durato un’ora e 14 minuti di gioco ed è terminato col punteggi odi 6-1, 7-5. Al secondo turno per Cocciaretto c’è Navarro.

Ha dovuto faticare Martina Trevisan, 59ª al mondo, contro Zarazua. L’azzurra ha trionfato in rimonta, in tre set, dopo quasi tre ore di battaglia: la sfida è terminata col punteggio di 4-6, 6-4, 6-2. Al secondo turno Trevisan sfiderà Dodin.