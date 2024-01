Australian Open, Bolelli-Vavassori show! Azzurri in finale

SportFair

Si sogna in grande agli Australian Open con gli azzurri del tennis! In attesa di scoprire cosa farà domani Sinner nella semifinale del singolare contro Novak Djokovic, oggi Bolelli e Vavassori hanno conquistato un pass storico, quello per la finale del doppio!

La coppia azzurra ha superato in tre set i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, vincendo col punteggio di 6-3, 3-6, 7-6, in due ore e 11 minuti di gioco.

Bolelli e Vavassori sono la seconda coppia italiana della storia a raggiungere la finale degli Australian Open, dopo Bolelli-Fognini, che nel 2015 vinsero il titolo, e la terza di sempre a raggiungere una finale Slam.

Bolelli e Vavassori torneranno in campo sabato per la finalissima contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden.