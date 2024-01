Australian Open, pesante sconfitta per Murray: ritiro vicino? “Potrebbe essere la mia ultima volta qua”

SportFair

Debutto amaro per Andy Murray agli Australian Open. Il tennista britannico è stato eliminato all’esordio dall’argentino Etcheverry: il match è durato due ore e 23 minuti di gioco e si è concluso col punteggio di 6-4, 6-2, 6-2.

Una sconfitta pesantissima per Murray il cui ritiro dal tennis potrebbe essere vicino. Dopo il suo debutto nel primo Slam dell’anno Murray non ha nascosto le sue emozioni, ammettendo che quella di oggi potrebbe essere stata la sua ultima apparizione agli Australian Open.

Le dichiarazioni di Murray

“È sicuramente una possibilità. Potrebbe essere l’ultima volta che gioco qui. E sì, penso che probabilmente a causa di come è andata la partita e tutto il resto, non lo so. Mentre giochi, cerchi di controllare le tue emozioni, concentrarti sui punti e tutto il resto. Quando sei a un punto dalla fine pensi: “Non posso credere che sia finita così in fretta e così“, ha detto lo scozzese, che non ha voluto aggiungere calore alla sua sconfitta. “È stata una prestazione piatta. Non so esattamente perché, perché mi sentivo bene quando sono entrato. Ho giocato abbastanza bene a Brisbane. Mi sono allenato molto bene negli ultimi 10 giorni, più o meno… non lo so”, ha aggiunto.