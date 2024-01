ATP Hong Kong, Musetti eliminato al 2° turno: Kotov passa in 2 set

SportFair

Si ferma al secondo turno l’avventura di Lorenzo Musetti nel tabellone principale dell’ATP di Hong Kong. Il tennista italiano, numero 27 al mondo, è stato sconfitto dopo 1 ora e 43 minuti dal russo Pavel Kotov, numero 67 ATP.

Nel primo set, Musetti ha subito un break sul 2-3 che ha spianato la strada a Kotov per il 4-6 finale, ottenuto al secondo set point utile. Nel secondo set il russo ha sventato due palle break al secondo game, per poi capitalizzarne due: la prima sul servizio di Musetti nel quinto game, la seconda è stata decisiva per il 3-6 finale.