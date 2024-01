ATP Brisbane, il ritorno di Nadal: batte Thiem e supera il record di vittorie di un big

SportFair

Rafael Nadal è finalmente tornato su un campo da tennis e lo ha fatto nel modo migliore possibile. Il campione maiorchino ha battuto Dominic Thiem all’esordio nell’ATP di Brisbane ed è tornato al successo dopo diversi mesi passati ai box per un infortunio che ne ha rischiato di compromettere la carriera (e che di fatto ne ha accelerato la conclusione).

Nadal si è imposto 5-7 / 1-6 al termine di 1 ora e 30 minuti di gioco. Per Rafa è la vittoria numero 1069 in carriera, superato il record di Ivan Lendl.

Le dichiarazioni di Nadal

“Un giorno emozionante e importante per me – le parole di Rafa – dopo uno degli anni più duri della mia carriera. Credo di aver giocato a un ottimo livello per essere il primo giorno in campo. Sono stato bravo a procurarmi le occasioni sul 6-5 del primo set“.