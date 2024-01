SportFair

Dopo Matteo Arnaldi, anche Lorenzo Sonego stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Adelaide, in corso sui campi in cemento della città australiana.

Il tennista italiano, numero 46 del ranking ATP, ha faticato contro Hanfmann, vicino alla rimonta. La partita è terminata dopo quasi 3 ore di gioco, col punteggio di 7-5, 6-2, 7-6. Il tedesco è stato eliminato, mentre Sonego avanza nel tabellone: agli ottavi sfiderà Korda.