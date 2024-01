ATP Adelaide, Musetti eliminato: in semifinale ci va Bublik

SportFair

Anche Lorenzo Musetti esce di scena dal torneo ATP di Adelaide. Il tennista italiano, numero 25 del ranking ATP, era l’unico azzurro rimasto ancora in gara nel torneo in corso sui campi in cemento della città australiana e che precede gli Australian Open.

Musetti, dopo aver perso il primo set contro Bublik, ha tentato la rimonta, mandando la partita al terzo set. Lì, poi, non è riuscito ad avere la meglio sul suo avversario, 31° al mondo, venendo eliminato dal torneo ai quarti di finale. La sfida è terminata dopo due ore e 37 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-7, 7-5.