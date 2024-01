ATP Adelaide, Musetti vola ai quarti: battuto Thompson in scioltezza

SportFair

Dopo aver saltato il primo turno in qualità di quarta testa di serie del torneo, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio, quest’oggi, nell’ATP di Adelaide. Il tennista italiano, numero 25 del ranking maschile, ha bagnato il suo ingresso nel tabellone principale del torneo australiano con un successo.

Musetti, nonostante il pubblico di casa tifasse per l’avversario, l’australiano Jordan Thompson, numero 47 ATP, è riuscito a imporsi con semplicità in 1 ora e 25 minuti di gioco. Il tennista italiano ha staccato il pass per i quarti del torneo aussie con il punteggio di 6-4 / 6-1. Nel turno successivo affronterà il kazako Bublik.