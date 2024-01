ATP Adelaide, azzurri out: eliminati Arnaldi e Sonego

SportFair

Notte amara per gli italiani del tennis in gara al torneo ATP di Adelaide, in corso sui campi in cemento della città australiana. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego sono stati eliminati al secondo turno: il 1° ha ceduto in tre set a Jarry, il secondo, invece, è stato sconfitto da Korda in due set.

Arnaldi, numero 41 del ranking ATP, è stato eliminato da Jarry, 18° nella classifica mondiale, dopo una battaglia di quasi 3 ore e mezza: la sfida, combattutissima, è terminata col punteggio di 6-7, 7-6, 6-4.

Sonego, 46° della classifica mondiale maschile, è stato eliminato invece dallo statunitense Korda in due set: la partita è terminata dopo un’ora e 47 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6.