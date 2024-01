Atletica, l’impresa di Warholm: corre a torso nudo a -21 gradi | VIDEO

SportFair

Un video di Karsten Warholm è diventato virale sui social: il re indiscusso dei 400 metri ad ostacoli è stato protagonista di un’altra impresa della sua carriera. Il norvegese continua la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti della stagione e si è allenato in pista a torso nudo a -21 gradi.

Il 27enne è già considerato una leggenda grazie ad un palmares invidiabile con l’oro olimpico a Tokyo come punto altissimo della carriera. Il norvegese ha postato il video del giro di 400 metri senza maglietta e in condizioni al limite: “-21 gradi. Non ci sono scuse”, scrive sui social.