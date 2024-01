Atletica: Ceccarelli riparte da Dortmund, Simonelli accende il Memorial Giovannini

SportFair

Interessanti indicazioni per i colori italiani dalla giornata di atletica. Samuele Ceccarelli inaugura la stagione a Dortmund nella tappa Bronze del World Indoor Tour, con il crono di 6.65 in finale dopo il 6.69 della batteria. L’italiano chiude quinto, poi diventa quarto per la squalifica dello svedese Henrik Larsson.

“Nel complesso io e il mio coach Marco Del Medico siamo contenti, come voto mi darei tra 6.5 e 7. Il fatto di non essere più una ‘sorpresa’ nei 60 metri mi ha fatto partire un po’ più contratto a livello psicologico ma è positivo che ci sia stata una progressione nella stessa gara, un 6.69 e poi un 6.65: è una dimostrazione di concentrazione. La partenza è buona, non ho avuto però la scioltezza per arrivare in fondo agile”, il commento di Ceccarelli.

Simonelli accende il Memorial Giovannini

Il Memorial Giovannini 2024 è andato in archivio con una prestazione fantastica dell’ostacolista Lorenzo Simonelli, protagonista sui 60 piani chiudendo al secondo posto la finale in 6.59 dietro al cubano Jenns Fernandez.

“Non me l’aspettavo, è un tempo che posso limare ancora un po’ e probabilmente ci riproverò ai Campionati Italiani U23 di Ancona del 3-4 febbraio, dove dovrei correre proprio i 60 piani. Ora mi concentro su Lodz”, il commento di Simonelli, ventidue anni da compiere a giugno, pochi giorni prima degli Europei di Roma 2024.