Andy Murray pensa al ritiro: “potrebbe essere l’ultimo anno”

Debutto stagionale amaro per Andy Murray. Il tennista scozzese ha ceduto ieri a Grigor Dimitrov nel primo turno del torneo ATP di Brisbane, dove oggi farà il suo esordio Rafa Nadal.

Un brutto risultato per iniziare quello che potrebbe essere per Murray l’ultimo anno da tennista professionista, come ha detto lui stesso prima ancora di affrontare il collega bulgaro alla BBC Sport.

Murray, ultimo anno in campo

“Se mi trovassi in una situazione come quella della fine dell’anno scorso, probabilmente non ci riproverei. Poi però se fisicamente sto bene, i miei risultati sono buoni e sto giocando bene, allora è bello e mi vedo ancora a giocare. Vedremo come andrà l’anno, come reggerà il fisico. Se le cose andranno bene, mi piacerebbe continuare così. Ma se così non fosse e non mi piacesse, potrebbe essere l’ultimo anno, sì “, ha detto il 36enne britannico.

Murray, che qualche anno fa ha dovuto subitore un doppio intervento chirurgico alle anche, secondo il giornalista Simon Briggs, del Telegraph, potrebbe ritirarsi agli US Open, a fine stagione, dopo le Olimpiadi di Parigi 2024.