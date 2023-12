Calcio in ansia per Zeman: malore improvviso, è in ospedale

SportFair

Momenti di grande apprensione, nel pomeriggio odierno, per le notizie riguardanti le condizioni di salute di Zdenek Zeman. L’allenatore boemo, 76enne, è stato ricoverato in ospedale a Pescara a causa di un malore improvviso che lo ha colto nelle scorse ore.

Nel corso del pomeriggio è stato chiarito che Zeman è stato colto da una lieve ischemia transitoria. Il Pescara, in una nota ufficiale, ha reso noto che le sue condizioni sono “al momento buone e stabili, ma dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso“.