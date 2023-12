Zaniolo e Soleil Sorge stanno insieme? Il dettaglio social scatena il gossip | FOTO

SportFair

L’esperienza in Premier League di Nicolò Zaniolo non è delle più esaltanti e per questo, come spesso accade nell’ultimo periodo, l’esterno della Nazionale fa più notizia per episodi che avvengono fuori dal rettangolo di gioco. L’ultima volta Zaniolo è finito sotto i riflettori per il presunto coinvolgimento nel caso scommesse, del quale si è detto sempre estraneo (quantomeno a scommesse sportive).

Questa volta si parlerebbe di cronaca rosa. Un dettaglio social non è sfuggito, infatti, ai follower che hanno iniziato a parlare di una nuova love story fra l’ex Roma e Soleil Sorge, influencer già vista al Grande Fratello e recentemente a Ciao Darwin.

Sia sul profilo di Zaniolo che su quello di Soleil, a distanza di pochi minuti, è apparsa una foto che ritrae lo stesso scorcio del mare della Liguria. Una coincidenza che il posto e l’orario siano gli stessi? Forse… o magari l’uno ha scattato la foto dell’altra, come si fa nelle coppie che vogliono mantenere il segreto.