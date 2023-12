Wanda Nara, la malattia e la sua più grande paura: “ho scritto tutto quello che i miei figli dovranno fare fino a 21 anni”

SportFair

Wanda Nara si sta preparando per la finalissima di Ballando con le Stelle. Un anno ricco di emozioni, positive e negative, per la showgirl e imprenditrice argentina, moglie di Mauro Icardi.

Dopo aver ritrovato la serenità di coppia col marito, Wanda Nara, quest’anno, ha dovuto fare i conti con problemi di salute, scoprendo la leucemia.

Alla vigilia della finalissima di Ballando con le stelle l’argentina ha parlato ai microfoni Rai proprio dei suoi ultimi intensi mesi: “se ci penso, penso di aver accettato ‘Ballando con le Stelle’ per pensare un po’ ad altro. Sono così impegnata a ballare… È anche una cosa bella perché ascolto sempre musica diversa. Devo essere concentrata, pensare a non farmi del male, a non far del male alla mia ballerina… Quindi non voglio pensare perché ho fiducia nei miei medici in Argentina che mi seguono”, ha affermato la showgirl.

“Organizzo sempre tutta la mia vita come se fosse il mio ultimo momento. Ho organizzato tutto con mia madre e mia sorella Zaira. L’ultima chemioterapia era rischiosa. Nella quinta ho scritto tutto quello che i miei figli dovranno fare fino all’età di 21 anni. Questa è la mia più grande paura. Quando ho saputo della mia malattia ho pensato: ‘Sono piccoli, hanno bisogno di me’. Questa è la paura“, ha aggiunto.