Virtus Bologna, Polonara torna in campo dopo il tumore: ovazione del pubblico di casa | VIDEO

SportFair

E’ una giornata importante per il basket italiano. Dopo 57 giorni dalla diagnosi di neoplasia testicolare, il giocatore Achille Polonara è tornato in campo. E’ andata in scena la partita di Lega A tra Virtus Bologna e Tortona con il netto successo dei padroni di casa con il punteggio di 99-70.

L’ala grande è stata mandata sul parquet di gioco al nono minuto del primo quarto, accolto dall’ovazione del pubblico di casa. Il giocatore ha messo a referto 5 punti ed è stato protagonista di una buona prestazione. Anche l’Italbasket ha omaggiato il giocatore: “bentornato, Achi”.

Il riscaldamento di Achille Polonara, pronto a ritorno in campo. Bentornato @ilpupazzo33 pic.twitter.com/YGafU9U1jG — Vox&One (@VoxAndOnePod) December 3, 2023