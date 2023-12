Verstappen vs Ricciardo, spettacolo sui kart in Giappone: “è un terrorista!” | VIDEO

SportFair

Max Verstappen ha chiuso la stagione 2023 di Formula 1 conquistando record su record e confermandosi campione del mondo. Prima di godersi un po’ di relax, l’olandese è stato protagonista all’Honda Thanks Day, insieme a tutti i piloti Honda, tra cui anche Marc Marquez e Daniel Ricciardo.

Proprio col suo ex compagno di squadra Max Verstappen ha avuto qualcosa da ridire. I due sono stati protagonisti in una sfida di kart, nella quale non sono mancati i contatti.

Verstappen ha dovuto fare i conti con uno scontro col collega australiano: Ricciardo, infatti, ha tagliato la curva per poi scontrarsi con la fiancata dell’auto dell’olandese, mandandolo in testacoda.

Il resto del gruppo ha superato la stella della Red Bull, mettendo fine alle sue possibilità di vittoria. Ricciardo ha continuato a tagliare le curve per il resto della gara ma Verstappen è riuscito a raggiungerlo. Questa volta è stata una gara leale con Perez che ha tagliato il traguardo per primo, con Ricciardo secondo e Verstappen terzo.

“È andata abbastanza bene, ma poi Daniel ha deciso di essere un terrorista”, ha scherzato Verstappen dopo la gara. “Stava letteralmente cercando di uccidere tutti là fuori. È bello vedere di nuovo così tanti fan qui. Grazie a tutti per essere venuti“, ha dichiarato l’olandese.

Terörist Ricciardo’nun Verstappen’e atağına bakınpic.twitter.com/x8rNmQbLXk — F1 Boomer (@f1_boomer) December 3, 2023

Honda kart cup 2023 Red Bull Racing 22nd win 🥇🥇

Max and Checo highlight #HRTD2023 #HondaThanksDay #f1jp pic.twitter.com/oxiDuZIwLy — Fox¹ / きつね 🦊 (@Fox_Fluffy1) December 3, 2023