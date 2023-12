Max Verstappen e Alonso insieme alla 24 Ore di Le Mans? “Ne ho parlando con Fernando…”

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 è ormai archiviata: Max Verstappen ha vinto a mani basse, conquistando record su record. Il campione del mondo di Formula 1 non ha intenzione di fermarsi e sogna anche un’avventura pazzesca con un altro grande campione.

L’olandese, infatti, sogna di partecipare alla 24 Ore di Le Mans e potrebbe un giorno farlo insieme a… Fernando Alonso.

“Mi piacerebbe andare a Le Mans. Ci sono già stato quando mio padre correva. L’atmosfera è incredibile a Resistencia, così tanta gente che guida di notte, all’alba… È fantastico“, ha dichiarato Verstappen all’Honda Thanks Day svoltosi sul circuito di Motegi in Giappone.

“Beh, ne ho parlato con Fernando. Ha detto che avrebbe semplicemente voluto farlo di nuovo con me. Quindi ho pensato: “Wow, sarebbe fantastico”. L’unica cosa è che, a Le Mans, non esiste un peso minimo per il pilota. Sono un pilota piuttosto pesante, quindi avrei bisogno di trovare compagni di squadra leggeri per compensare. Ma Fernando è abbastanza leggero e questo sarebbe positivo. Dovremmo trovarne un altro, quindi devo dargli un’occhiata“, ha aggiunto.

Il WEC e Le Mans sono l’unica cosa che, per il momento, attira l’attenzione di Verstappen al di fuori della F1: “mi piace guardare IndyCar e ho molto rispetto per quello che fanno, ma non credo di voler partecipare. Mi piacerebbe sicuramente provare una MotoGP. Mi piacciono le SuperGT, ho potuto provarne una l’anno scorso ed è stato molto bello. Le vetture della Super Formula sono molto belle, è la macchina più veloce sotto la F1 e hanno un bell’aspetto“, ha concluso.