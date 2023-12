Van der Poel nella bufera: sputa a uno spettatore durante una gara di ciclocross | VIDEO

SportFair

Sette su sette per Mathieu van der Poel. L’olandese ha firmato un altro successo in Coppa del Mondo di ciclocross, confermandosi in un grandissimo momento di forma. Il campione del mondo ha dominato nell’appuntamento di casa, ad Hulst.

La prestazione dell’olandese è passata in secondo piano per un bruttissimo gesto durante la corsa. Il corridore della Aklpecin-Deceuninck si è avvicinato a un gruppo di tifosi a bordo percorso e ha sputato. “Mi hanno urlato parole brutte, non le direi a nessuno”, le parole a caldo di van der Poel. Il campione olandese rischia un duro provvedimento.

Van der Poel è stato offeso dal pubblico e all’ultimo giro il Campione del Mondo si è vendicato sputandogli addosso 😳😳😳#EurosportCICLISMO | #Cyclocross | #vanderPoel | #Hulst pic.twitter.com/Mkj6iaQHJj — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 30, 2023