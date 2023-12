Valentino Rossi e il sesso nel paddock: il retroscena piccante di Francesca Sofia Novello

SportFair

Valentino Rossi si prepara ai prossimi appuntamenti a quattro ruote con il chiaro obiettivo di raggiungere risultati importanti anche nell’automobilismo. Il suo nome è legato al motociclismo, nel corso della carriera ha raggiunto traguardi fantastici ed è considerato uno dei piloti più forti di tutti i tempi.

Anche la vita personale continua a regalare grandi soddisfazioni, il rapporto con la compagna Francesca Sofia Novello è sempre più speciale e dalla realazione è nata una bellissima bambina.

Il retroscena piccante

Proprio la compagna del ‘Dottore’ ha svelato un retroscena piccante, nel corso della seconda puntata del podcast Mamma Dilettante, realizzato da Diletta Leotta.

“Non è che lo facevamo nel box, i piloti hanno un’area dedicata solo a loro, è come una camera. Ma sì, ormai sdoganiamola questa cosa. Il paddock è un paese con 20-30 team. La maggior parte sono uomini. Ci sono anche donne che si occupano di hospitality e comunicazione. Ma sono soprattutto uomini. E poi ci sono le ombrelline, io tra l’altro ero una di loro e così è iniziata la mia storia d’amore con Valentino Rossi.

I piloti hanno talmente tanto da fare tra meeting e prove, che non è che hanno poi molto tempo di dedicarsi a queste ombrelline. Quindi non è che c’è tutto questo gran sesso. Però se dovesse capitare è una cosa che fa anche bene. E a noi è capitato, però noi eravamo già una coppia, magari non il sabato prima della gara, però capitava”, le parole di Francesca Sofia Novello.