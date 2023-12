Troppa neve nella notte: cancellati il SuperG di St. Moritz e lo Slalom in Val D’Isere

SportFair

Tanta, troppa neve sia sulla Corviglia di St. Moritz che sulla Val d’Isère e gli organizzatori, insieme ai giudici Fis, sono stati costretti a cancellare entrambe le gare. Aumentano quindi gli appuntamenti di Coppa del mondo da recuperare, ora che si entra per i maschi nella tournée italiana, a partire dalle gare veloci della Val Gardena (che hanno già avuto il recupero di una delle discese cancellate a Zermatt-Cervinia) e per le donne si viaggia proprio verso la Val d’Isère per uno slalom e un gigante.

In un caldendario già fitto non resta che attendere le decisioni della Fis in relazione ad eventuali altri recuperi.