Travolto da un’auto: è morto Loredano Comastri, ‘star’ del ciclismo bolognese

Lutto nel mondo del ciclismo bolognese. E’ morto all”Ospedale ‘Maggiore’, Loredano Comastri, ciclista 74enne di Zola Predosa. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è stato travolto da un’auto a Crespellano lungo la Strada Provinciale, ‘Bazzanese’.

Il 74enne si è scontrato con una macchina che avrebbe invaso la carreggiata opposta. L’uomo è prima sbalzato sul parabrezza e poi caduto sull’asfalto. L’intervento dei sanitari del 118 è stato inutile: è morto in seguito alle ferite riportate nell’incidente. Il ciclista è la terza vittima di incidenti stradali nel Bolognese nel giro di una settimana.

E’ stato tre volte campione italiano di Duathlon. Nel 2007 ha scalato in bicicletta lo Stelvio tre volte in 26 ore. Nel 2010 il successo della Gran Fondo a Les Deux Alpes, in Francia, e la nomina di Campione del Mondo della categoria Master 7.