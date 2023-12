Tragedia nel calcio: autobus della squadra si ribalta, due morti e campionato sospeso | FOTO

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di due componenti di una squadra in Algeria dopo un terribile incidente stradale. L’autobus che trasportava l’El Bayadh, una squadra di Ligue 1 dell’Algeria si è ribaltato e nell’impatto sono morti il portiere Zakaria Bouziani e l’assistente dell’allenatore Khaled Zitouni.

La squadra era in viaggio in vista della partita contro il JS Kabylie, valida per l’11ª giornata di campionato. Nell’incidente sono rimaste ferite altre otto persone. La squadra occupa la sesta posizione nel massimo campionato algerino. Il campionato è sospeso.

Proprio il JS Kabylie, la squadra avversaria, ha pubblicato un messaggio di cordoglio: “la famiglia JSK è profondamente scioccata dalla terribile notizia dell’incidente stradale subito dalla squadra dell’MC El Bayedh durante il suo viaggio a Tizi-Ouzou, registrando casi di morte. Il presidente del consiglio di amministrazione della JSK, Sig. Achour Cheloul, presenta a nome suo e di tutto il personale e i sostenitori, le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e alla famiglia del MCEB, assicurando loro della sua profonda vicinanza”.

The team bus of Algerian Ligue 1 side, Mouloudia El Bayadh was involved in a serious accident earlier today.

⚠️Goalkeeper Zakaria Bouziani, the assistant coach Khaled Moftah and the bus driver have died.

🚑 Other players sustained serious injuries. pic.twitter.com/SOHEo2Pubc

