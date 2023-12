Tennis, premi ITF: Djokovic tennista dell’anno, premiato anche Sinner

SportFair

Al termine della stagione è tempo di tirare le somme. Il 2023 è stato senza dubbio l’anno di Novak Djokovic. Il campione di Belgrado ha vinto Australian Open, Roland Garros e US Open, sfiorando il poker a Wimbledon perdendo solo in finale. Il tennista serbo si è anche portato a casa le Finals ATP di Torino. Successi che gli sono valsi il titolo di Miglior tennista del 2023. Per Djokovic è l’8° titolo ITF, primo con 2 vuttorie in più di Pete Sampras e una in più di Steffi Graf.

Per quanto riguarda il circuito WTA a essere premiata è stata Aryna Sabalenka, campionessa degli Australian Open e finalista perdente agli US Open. Gloria anche per Jannik Sinner. Per il giovane italiano il premio di “Most Improved Player of the year”, il riconoscimento al tennista più migliorato della stagione.