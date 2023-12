Kyrgios-Becker, lite sui social: “eri tu a occultare beni, no?”

“Questo tizio parla di credibilità. Ho controllato, eri tu a occultare beni, no?”, ha affermato riferendosi ai problemi che Becker ha avuto con la giustizia, fino alla condanna al carcere. “Ho battuto Federer, Nadal, Djokovic, Murray, quindi sento di avere un po’ di credibilità…. Ma non ci vuole uno scienziato esperto in missili per capire che Novak ti avrebbe spazzato via nei tuoi anni migliori. Sono i fatti. Se io non ho credibilità, non è credibile il 99% del tennis. Che mi dici del tuo pupillo, Zverev? Non ha vinto nemmeno un titolo in doppio nello Slam. Ah, grazie per aver menzionato OnlyFans. Ho sempre saputo che ti saresti informato sui miei affari“, ha concluso Kyrgios.