Rivoluzione tennis, cambia il sistema punti nei tornei: novità dagli Slam ai Challenger

Il 2024 del tennis mondiale si apre con un’importante novità per quanto riguarda il circuito maschile. Cambia la distribuzione dei punti assegnati in ogni torneo valido per il ranking ATP. Un cambiamento che andrà a influire su ogni tipologia del torneo: dagli Slam ai Masters 1000, passando per i Challenger e gli ITF, dalle ATP Finals alle qualificazioni.

Il perchè del cambiamento

Per farla breve: saranno assegnati un po’ più di punti per ogni turno dei tornei principali (dagli Slam ai 250), mentre nei Challenger ci sarà qualche diminuzione. Restano invariati i punti relativi ai vincitori.

“Le modifiche sono progettate per ottimizzare la distribuzione dei punti a seguito dell’aumento degli eventi Masters 1000 da 96 giocatori, oltre a fornire un migliore equilibrio e distribuzione dei punti, considerando il significativo aumento dei tornei ATP Challenger di categoria superiore offerti ai giocatori dal 2023“, si legge in una nota dell’ATP.

Tennis, le modifiche al sistema punteggio dei tornei per il 2024

SLAM

Primo turno: 10 punti

Secondo turno: 50 (prima erano 45 punti)

Terzo turno: 100 (90)

Ottavi di finale: 200 (180)

Quarti di finale: 400 (360)

Semifinali: 800 (720)

Finale: 1.300 (1.200)

Vincitore: 2.000

MASTERS 1000

Primo turno: 10 punti (solo per i tornei da 96 giocatori)

Secondo turno: 30 (solo per i tornei da 96 giocatori, per quelli da 56 sono 10 punti)

Terzo turno: 50 (45)

Ottavi di finale: 100 (90)

Quarti di finale: 200 (180)

Semifinali: 400 (360)

Finale: 650 (600)

Vincitore: 1.000

ATP 500

Primo turno: 25 punti, con tabellone da 48

Ottavi di finale: 50 (45)

Quarti di finale: 100 (90)

Semifinali: 200 (180)

Finale: 330 (300)

Vincitore: 500

ATP 250

Primo turno: 13 punti, solo con tabellone da 48

Ottavi di finale: 25 (20)

Quarti di finale: 50 (45)

Semifinali: 100 (90)

Finale: 165 (150)

Vincitore: 250

ATP FINALS

Vincitore: 1500 punti vittoria da imbattuto;

Distribuzione: 200 punti per ogni vittoria nei round robin; più 400 punti per la semifinale; più 500 punti per la vittoria in finale.

QUALIFICAZIONI

Slam: Q 30 punti; Q3 16 punti; Q2 8 punti

Masters1000: tabellone da 96 – Q 20 punti; Q2 10 – tabellone da 56 – Q 30 punti; Q2 16 punti

ATP500: tabellone da 48 – Q 16 punti; Q2 8 – tabellone da 32 – Q 25 punti; Q2 13 punti

ATP250: tabellone da 48 – Q 8 punti; Q2 4 – tabellone da 32 – Q 13 punti; Q2 – 7 punti.

CHALLENGER

CH175: W 175 punti; F 90; SF 50; QF 25; R16 13

CH125: W 125 punti; F 64; SF 35; QF 16; R16 8

CH100: W 100 punti; F 50; SF 25; QF 14; R16 7

CH75; W 75 punti; F 44; SF 22; QF 12; R16 6

CH50; W 50 punti; F 25; SF 14; QF 8; R16 4

ITF

ITF M25/25+H: W 25 punti; F 16; SF 8; QF 3; R16 1

ITF M15/15+H: W 15 punti; F 8; SF 4; QF 2; R16 1