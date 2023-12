Snowboard: Bagozza torna a vincere dopo 4 anni, Dalmasso ancora seconda

SportFair

Giornata importante per l’Italia nel primo slalom parallelo stagionale della coppa del mondo di snowboard: Daniele Bagozza si è imposto a Davos, in Svizzera. L’azzurro si è imposto in finale contro l’austriaco Arvid Auner, terzo Edwin Coratti. In campo femminile Lucia Dalmasso si è confermata sul secondo gradino del podio.

La sfida finale si è conclusa con un solo centesimo di vantaggio a favore di Bagozza, la finalina invece si è decisa a favore di Coratti che ha avuto la meglio di Winters.

“Sono contentissimo, senza parole. Ho lavorato quattro anni per tornare sul podio. Sono riuscito a vincere e faccio fatico a crederlo: non potevo sperare in un Natale migliore. Voglio iniziare il nuovo anno come ho concluso il 2023”, le parole a caldo di Bagozza.

“Sono davvero tanto contenta di essere salita sul podio anche in slalom. Ci credevo ma non tantissimo, se proprio devo essere onesta visto che mi trovo meglio in gigante. Nel giro di una settimana ho fatto due finali con Ramona Hofmeister: la prossima volta devo riuscire a batterla”, dice Dalmasso.